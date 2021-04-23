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【香港製造 】低卡酒精飲品市場大　港產有氣雞尾酒創辧 1 年進軍亞洲  

商管策略 13:39 2021/04/23

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香港精酒類飲品市場一向蓬勃，市場充斥各式各樣酒類，然而部分新興市場仍然空白。有香港品牌推出港產有氣雞尾酒（Spiked Seltzer），以新口味及低卡路里無麩質招徠，產品更加衝出香港，貨品現時在日本、新加坡亦能買到。

原材料價格急升出事！可口可樂銷量回復疫前仍要加價見下頁

香港 Double Haven Brewing 品牌聯合創辧人 Scott Powrie 解釋，有氣酒精飲料 Spiked Seltzer 約 5 年前在美國興起，旋即席卷歐洲、加拿大，市場增長極快，所以 1 年前決定在香港製作並推出相關產品。

Double Haven Brewing 年產量約為 10 萬升，產品更銷往日本、新加坡，公司現正跟泰國、越南、台灣的代理洽談合作，盼將產品拓展至亞洲甚至全世界。Powrie 笑言，Spiked Seltzer 實在太新，英語名字也有多個，如有地區會叫它 Hard seltzer，至於中文名字更是仍未達成共識，所以在日本推廣時都花費了不少功夫，要在多個地方講解。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

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Scott Powrie 指出，Spiked Seltzer 的製作流程與啤酒類似，啤酒以麥芽為原料，啤酒花添加味道， Spiked Seltzer 主要材料為甘蔗，味道則取自天然調味料。他說：「產品 Dragon Water 最大特點是卡路里比啤酒低，味道有些像果汁，一罐大約 110 卡路里至 170 左右，無麩質，適合喜歡運動的人或無法消化麩質的顧客。我們的性質其實有點像雪糕，非常適合夏季和天氣熱的時候飲用，現時我們的產品亦有和運動零售店合作。」

興趣變事業延續創意夢　港爸攻商業插畫望大灣區發展見下頁

Scott Powrie 在香港定居多年，他希望品牌可以和他一樣紥根香港，公司名字「Double Haven」取自新界東北部的印洲塘海岸公園。除了 Dragon Water 之外，公司亦有推出手工啤酒，酒標會印上香港不同的自然景觀，除了印洲塘外，還有大嶼山狗牙嶺和蚺蛇尖。

一文看清：港九食肆休業重開狀況及營業時間【持續更新】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 陳文政

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