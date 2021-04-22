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【香港製造】Medcross 愛色口罩 6 款潮色登場

行內熱話 16:20 2021/04/22

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香港口罩廠 Medcross 表示，推出愛色系列口罩。
            
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

Medcross 新推出愛色系列成人口罩，作為融合時裝 Mix and Match 的口罩。愛色系列總共有 6 款，包括:Beach Sand, Pink Velvet, Caramel, French Blue, Orchid Purple, Pine Green，配上有色耳帶，男女合用。新口罩優惠價為 $98 盒， 30 片獨立包裝，口罩為 Level 2 級數。

【其他內容】 【只售 $1.38/個】挑戰新低價! 韓國製 Doctor P&B KF94 四層口罩 超特價售 $69/50個起

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【其他內容】 【附購買連結】台灣瘋搶!中衛哈利波特魔幻型格特別版口罩 香港屈臣氏有行貨賣啦!

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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