【香港製造】Medcross 愛色口罩 6 款潮色登場

香港口罩廠 Medcross 表示，推出愛色系列口罩。



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Medcross 新推出愛色系列成人口罩，作為融合時裝 Mix and Match 的口罩。愛色系列總共有 6 款，包括:Beach Sand, Pink Velvet, Caramel, French Blue, Orchid Purple, Pine Green，配上有色耳帶，男女合用。新口罩優惠價為 $98 盒， 30 片獨立包裝，口罩為 Level 2 級數。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。