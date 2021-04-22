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【疫苗風波】酒樓要求全體員工打針有獎金唔打停工　工會斥：停薪留職定乘機炒人？

業界頭條 15:28 2021/04/22

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譽宴集團曾發出公告，勸喻員工在 4 月 26 前「打針」（接種新冠肺炎疫苗），否則員工要在 29 日起停工。飲食及酒店業職工總會今天（4 月 22 日）中午到譽宴集團觀塘分店抗議，怒斥該措施會開啟極壞先例。

全體員工打疫苗才可營業？　舊區食店：員工平均50歲以上打完針隨時暈見下頁

譽宴集團上周五（4 月 16 日）集團發出新聞稿，指公司在 3 月 31 日推行團隊獎勵計劃，如果全體員工接種新冠肺炎疫苗，每位員工都能獲得 1,000 元獎金，截至發出新聞稿為止，已接種、有意向接種疫苖的同事已達 89.3%。然而，近日譽宴集團流出內部文件，公告表示員工要在 4 月 26 前打針，否則 29 日起必須停工，譽宴集團早前確認消息。

飲食及酒店業職工總會要求譽宴立即收回該措施，並已到譽宴集團觀塘分店抗議。組織幹事何鴻興表示，不少酒樓從業員年紀較大，對新冠肺炎疫苗副作用有疑慮，甚至本身就有長期病患不適合打疫苗，但如不打針就要停工，在疫情裏失去收入會讓他們非常無助。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

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疫情經營如何立於不敗之地？自由藝術家：組合技能＋打好人脈見下頁

他又說：「之前政府又說希望勞資雙方能夠在打疫苗上坐低傾，但結果就變成強制打針。我們不希望今次事件變成壞先例，最差的情況是其他連鎖店有樣學樣，為了放寬堂食就一齊要求全數員工打針，否則停工處理。」

「無打針就要停工，我們對這件事非常憤怒。政府所謂的疫苗氣泡本身是鼓勵性質，但現在變相要求強制打針，既不合情又不合理。譽宴集團主席張家豪之前在電台解話，說『停工』只是『用住先』的字眼，但又完全沒有釐清任何問題，只是『考慮中』。那到底停工是甚麼意思？停薪留職嗎?」

興趣變事業延續創意夢　港爸攻商業插畫望大灣區發展見下頁

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撰文 : 陳文政

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