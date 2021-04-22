【再現激平口罩】有證書! 香港製造 Avail Level 1 口罩 超抵價 $19/50 個

▲ 香港製造 Avail 安然 Level 1 口罩

早前有 $9 盒口罩發售，但不少人擔心其品質。今次發售的香港製造 Avail 安然 Level 1 口罩，就更有品質保證。



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深水埗電子特賣城 (地址見下圖) 表示，正發售 Avail 口罩。此口罩為香港製造，廠房在粉嶺區，口罩有由 STC 發出的 ATSM Level 1 合格證書 (見下圖) ，令人使用更安心。一盒 50 個的 Avail 藍色成人口罩只售 $19，平均 $0.38 一個。根據記者翻查資料，此 Avail 口罩在 HKTV Mall 等商店仍有發售，售價為 $38 至 $80 不等。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。