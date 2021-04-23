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【疫市直擊】商場如何刺激消費？日本動漫產品二手店疫市開張

業界頭條 08:25 2021/04/23

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新冠肺炎疫情下不少消費者都要勒緊褲頭，有來自日本的動漫二手連鎖店卻乘「旺丁不旺財」的低迷市道擴充，開拓疫後市場。

原材料價格急升出事！可口可樂銷量回復疫前仍要加價見下頁

LAHSINBANG（株式会社らしんばん）是日本最大規模的動漫畫專門二手商店，擁有超過 40 間門市，在香港樂富亦開設分店；本月 24 日並在旺角 T.O.P  商場開第二間分店。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

店方透露，樂富分店會專注售賣角色模型、各類光碟、同人誌及 cosplay 服裝等產品，旺角分店則會販售襟章、阿加力掛件、布偶、掛軸等動漫角色精品，為動漫迷提供多一個尋寶之地和賣二手的地方，亦令到客戶有機會以低價買到心頭好。

    點擊圖片放大
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受惠網購盛行　港產虛擬試衫系統疫情彈起見下頁

LAHSINBANG 在香港開設分店後一直活躍於網上平台，為了應對新冠肺炎疫情，甚至曾經在收購二手產品上推出「WhatsApp 圖像報價服務」，但是項服務已暫時停止。

大小通吃？LEGO 夥 Adidas 出積木波鞋做聯名界大哥見下頁

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

圖片來源：LAHSINBANG facebook

撰文 : 陳文政

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