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【疫市營商】政府補助續命・關小品牌店　吉野家用在家用餐新常態抗疫

業界頭條 13:24 2021/04/22

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主打「平民價」牛肉飯快餐日本品牌「吉野家」，在香港業務相較之下難略為失色，原因可能是平均套餐消費約港幣 50 元，其售價與部分連鎖快餐店不相伯仲，「平民價」啅頭說服力不足。加上新冠肺炎疫情影響。日本傳媒報道，日本餐飲連鎖店吉野家去年已預料將關閉全球最多 150 間分店，香港及中國吉野家業務出現變化。

受惠餐飲業變陣轉型 智能物流平台收入增長近 1 倍見下頁

先看由合興集團經營的香港吉野家。港府去年推出「保就業計劃」等防疫抗疫基金，吉野家快餐（香港）有限公司在第二期「保就業計劃」共獲批 19,977,621 元，承諾受薪僱員人數 1,257 名。另外，於本地引入吉野家的合興集團控股有限公司，分別於第一及第二期先後獲批 158,400 元，承諾受薪僱員人數 6 名。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁

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中國快餐連鎖經營商合興集團，擁有中國北部地區快餐連鎖店吉野家的經營權，集團連同其合營企業共經營 580 間店舖，疫情下為改善資源分配效益，逐步關閉其他小品牌店舖，並減慢擴展分店的速度。

【疫市營商】疫情下香港快餐業難做 內地生意反而「 V 型反彈」？見下頁

合興集團今年 3 月 30 日公布 2020 年財年的全年業績，集團收入為人民幣 1,590,300,000 元（約港幣 19 億元），毛利 59.4 %，不過去年 2 月疫情高峰期防疫措施限制下，推出「家庭廚房」系列，利用「在家用餐」新常態帶來的機遇，去年下半年顯著改善，銷售業務 2020 年第二季起逐步回升，下半年淨虧損已大幅收窄。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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Photo：香港吉野家 Facebook

撰文 : 鍾采餘

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