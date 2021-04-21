【香港製造】首個日本戰隊口罩 騎士竜戰隊獨立包裝口罩售 $85 盒

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【再返貨】日系 KF94 3D立體口罩 售 $25/10個
Sweety magic 正發售騎士竜戰隊口罩。
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雖然現時口罩款式甚多，但採用日本戰隊作主角的口罩卻沒有。今次有廠商推出採用日本戰隊 - 騎士竜戰隊作設計的口罩，十分特別。口罩己獲正版授權，香港製造，有 Level 2 水平，有成人和中童尺寸，獨立包裝，售價為 $85/30個，約 7 月尾到貨。
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟