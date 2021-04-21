【每盒捐 $20 做善事】Snoopy x 毛守救援 x 異度空間工作室 Lv3 口罩 兩種顏色售 $58 盒

異度空間工作室表示，正發售 Snoopy x 毛守救援口罩。



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異度空間工作室表示，已獲得正式授權生產及在香港及澳門地區銷售「Peanuts」Snoopy 系列口罩類別產品，今次更夥拍「毛守救援」（毛守），特意推出一款成人 Level 3 平面口罩作慈善用途。

是次銷售活動中，每盒白色 Snoopy 平面口罩，異度空間工作室將會捐出 $20 予「毛守救援」，全力支持他們一直以來在拯救香港流浪動物的相關工作。香港流浪動物, 需要香港人一同守護。同心抗疫，以愛為先。



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Snoopy 口罩規格

-每盒15片, 獨立包裝

-白色口罩，黑色扁耳繩 （慈善版）；或黃色口罩，黑色扁耳繩

-ASTM Level 3、EN14683 Type IIR

-尺寸: 17.5cm x 9.5cm

-特製專用黑色扁帶耳帶柔軟順滑

-平面口罩亦升級用上ESPP順滑親水性內層，有效為口罩維持合適的濕度，避免過度乾燥同時排放過多的水氣，達到呵護肌膚的效果

-口罩擁有高防禦規格之餘，亦能保持超高透氣度 （4.0以下）

-細菌過濾效率BFE、顆粒過濾效率 PFE及病毒過濾效率 VFE>99%

售價: $68一盒 （門市）；$58一盒 （網店）

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。