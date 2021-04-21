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【電子支付】Whole Foods 超市率先用　Amazon 引入手掌識別支付技術

數碼轉型 18:48 2021/04/21

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人臉識別本是最易普及的非接觸式認證技術，但一場疫情令營運者要再商腦筋，Amazon 開始引入非接觸手掌掃描，並已在美國部份店鋪包括 Whole Foods 推出。

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據 Amazon 網誌指出近期推出了 Amazon One 服務，是快速、方便，非接觸式的方式，人們可以技術進入商店，作出識別並付款。 Amazon 宣布在西雅圖的 Whole Foods Market Store 推出服務之外，更同時推出手掌識別技術，更強調沒有人是兩隻手掌都相同。

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據 Amazon 指，消費者只需在 Amazon One Kiosk 放入信用卡，再凌空放平手掌使可作出掃瞄認證。Amazon 強調，今次是採用了自家的影像識別技術，該技術會評估手掌的不同部分，因為沒有兩隻手掌是完全一樣，所以透過視覺技術分析，利用消費者手掌上最獨特的標識建立的手掌簽名。而有關數據私隱方面，Amazon 強調，資料不會儲存在掃瞄設備內，而是會放到具加密保護及資安認證的雲端。

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Amazon 自去年 9 月推出 Amazon One 服務後， Amazon 已在西雅圖地區的多家 Amazon 商店加入該付款方式，包括：Amazon Go ， Amazon Go Grocery、Amazon Books、Amazon 4-Star 以及 Amazon Pop Up，並表示已有成千上萬的客戶註冊了服務。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發? 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 彭振濠

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