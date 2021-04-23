▲ 台灣書衝擊香港出版生態，香港作家要全職寫作十分困難。

很多人香港是「文化沙漠」，閱讀風氣固然為人詬病，文化事業難做起，本地作家單純靠寫作維生艱難；加上近年新冠肺炎疫情夾擊，消費者少了逛書店，整個產業鏈雪上加霜。SME.hket 記者訪問香港全職小說家陳浩基，由他現身說法剖析香港市場，並分享香港創作者能透過那些渠道維持收入。

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陳浩基代表作是《13.67》賣出 10 多國版權，王家衛更已買下了此書的影視版權。不過他坦言，香港全職作家極少，想從事全職文字創作要面對重重問題：「全世界閱讀人口都正在下跌，現在科技發達，手機普及，書等傳統文娛方式早已處於弱勢，市場萎縮，香港出版商不敢再買外國書的版權以免虧損。」

他又指，這是惡性循環難逆轉：「出版社賺不到錢自然不敢發掘新人，有潛質作者就會覺得這行賺不到錢，寧願從事其他行業。」

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陳浩基指出，香港市場的另一大問題是市場失衡，在香港很容易買到台灣書，台灣卻未必買到香港書。據他觀察，香港書店近一半繁體書來自台灣，市場早就被侵蝕。此外，新冠肺炎疫情裏網購盛行，過往讀者要買台灣書便在香港書店等兩至 3 星期，現時在台灣網上書店落訂 3 天便能在香港就近便利店取書，又快又便宜， 嚴重打擊香港書店營運。

陳浩基說：「坦白說，我在疫情裏未有受到太大影響，因為我很多書都是在台灣出版。台灣、香港兩地市場極不平衡，台灣人口 2,300 萬，香港人口 700 萬，加起來是 3,000 萬的市場，但只有在台灣出書才叫做真的是 3,000 萬市場，在香港出版就是 700 萬，相差很大。疫情裏我的電子書收入也有增加，估計是讀者閱讀習慣改變，之前紙本書和電子書的比例大約只有 10 比 1 ，近年急速上升，甚至去到 5 比 1 左右，這種情況對作家來說是好事，畢竟電子書的版稅分成高於實體書。」

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