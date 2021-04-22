【品牌管理】走簡約風更易認有利促銷　可口可樂換新包裝增購物慾

有些品牌的商標或包裝深入人心，即使遮住品牌名稱也很容易認出產品，可口可樂（Coca-Cola）便是經典例子。事隔 5 年，該品牌再次更換新包裝，轉為簡約風，有助增加品牌的辨識度。

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3 款產品的新包裝依然以可口可樂最經典的紅色為主題，不過顏色變化最大的是「零系可樂」，原本包裝上的黑色部分較多、標誌則是紅色，而新包裝的「零系可樂」則採用了可口可樂經典的紅色樽身，只是罐體的標誌 和「Zero Sugar」字樣變成黑色。

罐身設計則趨向簡約，原本罐身的營養成分表被刪去。經典版可樂「Since 1886」的介紹改為「Original Tasty」，而健怡可樂則在罐身下方顯示「煥然一新的口味、零糖、零卡路里」。此外，包裝上「Coca-Cola」 標誌字樣向 上移，下方留白，整體設計顯得更簡約。

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▲ 更新後的可口可樂三個產品包裝。 ▼ 點擊圖片放大

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可口可樂的包裝趨向簡約，能夠增加品牌的辨識度。在購物心理學上，不少研究購買行為的學者曾研究過人們的購買行為與產品包裝之間的關聯，發現愈簡約、跳脫且具有辨識度的包裝，愈容易讓人們第一眼認出，更有利促銷。

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Photo：Sopa Images、ＣＮＢＣ、可口可樂