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【管理Tips】被裁非世界末日！學識 3 個小技巧調整心態更易搵工

商管策略 20:03 2021/04/21

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新冠肺炎疫情影響，企業負擔百上加斤重整部署，部分中小企企業繼而選擇裁員或減薪內部調整。公司內部局勢不穩，你收到被裁員的消息，那刻會感到徬徨、腦海一遍空白，如何重拾理想工作崗位，為下一份工調整心態作好部署，以下歸納《The Lidders》文章 3 招重整心態，部署找新工作。

究竟炒魷魚後第一步點做？（按 ↓ 圖了解）

【管理Tips】重新定義「辦公室」Twitter・Ford 如何將工作模式砍掉重練？​​​​​​【​見下頁

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當然被公司裁員感到不快或疲憊，緊記這不代表職涯就此完結，這過程能重拾當初理想和抱負，你也能找到一份更好的工作。

【局長會客室】中小企疫境求生【見下頁

【管理Tips】絕世好工中伏無樣睇？認識招聘廣告「伏工」關鍵詞​​​​​​【見下頁】​

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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Photo：Pexels、inkmedia

撰文 : 鍾采餘

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