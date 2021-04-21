【管理Tips】被裁非世界末日！學識 3 個小技巧調整心態更易搵工

新冠肺炎疫情影響，企業負擔百上加斤重整部署，部分中小企企業繼而選擇裁員或減薪內部調整。公司內部局勢不穩，你收到被裁員的消息，那刻會感到徬徨、腦海一遍空白，如何重拾理想工作崗位，為下一份工調整心態作好部署，以下歸納《The Lidders》文章 3 招重整心態，部署找新工作。

究竟炒魷魚後第一步點做？（按 ↓ 圖了解）

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當然被公司裁員感到不快或疲憊，緊記這不代表職涯就此完結，這過程能重拾當初理想和抱負，你也能找到一份更好的工作。

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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