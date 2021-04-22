【環保商機】紙飲管也不夠環保！中國星巴克咖啡渣造飲筒吸年輕消費者

在環保意識普及的年代，食肆不會主動提供飲筒或改用紙飲管。為了解決紙飲管會出現溶化情況，中國星巴克最近推出「渣渣管」，即是由咖啡渣作為原料製成的飲筒。不過「渣渣管」要普及，仍然有 1 個問題需要克服。

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星巴克介紹指，「渣渣管」是由 PLA（聚乳酸）和咖啡渣製成的可生物降解的 飲管 ，4 個月內可降解 90% 以上， 飲管 製造所用的咖啡渣均來自星巴克的自家咖啡萃取後再利用。

「渣渣管」專為「星冰樂」等凍飲而設，而熱飲會有專屬飲品杯蓋，毋須 飲管。星巴克表示，相比起紙飲管，「渣渣管」有更好的飲用體驗，如耐攪拌、展時間浸泡不易溶化、不易粘嘴，方便顧客飲用。

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星巴克再推出環保產品，在營銷角度來說，不僅能履行社會責任，還能為公司製造話題和吸引關注。同時，由於年輕消費者愈來愈傾向於環保產品，這樣的環保宣傳與品牌年輕化策略進行結合，從而在零售端獲利。

不過，成本也是企業的一大挑戰。 在規模化採購的前提下，無論是用可降解物料、紙製飲管或是咖啡渣飲管，成本大約是普通飲管兩倍以上。

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Photo： 星巴克