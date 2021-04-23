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【數碼轉型】打通多重雲端管理　業界求技術轉型

數碼轉型 11:25 2021/04/23

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多重雲端不一定是新冠肺炎疫情下的產物，其實屬於科技應用提升的必然趨勢。目前多雲端應用已成為潮流與可行性並重的架構，也是推動數碼轉型的重點。

疫後經營新環境　推動 MPLS 與 SD-WAN 轉型見下頁

IDC 數據中心與雲端市場研究副總裁 Brad Casemore 指出，數據中心繼續走向「去中心化」，不再以大型與集中的架構行事。雖然部分企業尚有自建平台，但已有愈來愈應用是以雲端架構為中心，更有數目眾多的混合雲端或架構出現，更把運算的重心推向邊緣化（Edge）。

一切發展以商業價值為先，在 5G 與物聯網的大時代下，要提升客戶的應用體驗，現時已有更多 SD-WAN 服務供應商針對混合雲端的架構，提供網絡與表現優化服務。在包括微服務（Microservices）與容器化（Container）的時代下，傳統企業在 IT 架構設計與技術開發未必能跟上進度。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

改善物聯資訊保安　應從 DNS 方案著手見下頁

目前用戶也缺乏統一與雲端原生的管理方案，甚至處理最重要的合規事項。Alkira 創辦人 Amir Khan 認為，多重雲端的市場尚未成熟，在多重雲端下更渴求全面與相對統一的管理平台，否則連跨雲端之間的簡單數據連接，或應用服務協作也難以做到。

如果 TCP/IP 是現時互聯網架構的重要基建標準，未來要在多雲端架構下實現數據與服務互聯，甚至是分享網絡資源，其實市場正渴求更完善的應用與管理架構標準，這也是業務希望走出的新方向。

疫情未完中小企拓展難　善用科技箍舊客比撈新客更實際【見下頁

支援混合雲服務　調查：逾9成企業認同網絡自動化見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發? 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：The Focal Project

撰文 : 陳裕邦

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