【疫市營商】融入心理學技巧提高管理效率　企業培訓機構營業額年增逾 5 倍

新冠肺炎疫情下各行各業皆要轉型，為了盡快適應新市場，企業們開始為員工尋找專業培訓。有培訓機構把握機會開辦新培訓項目，營業額較去年同期大增近 6 倍。

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公眾和企業培訓機構樹洞香港創辧人陳健欣（Peter）說：「我們的培訓特色是以心理學為切入點，提供多項技巧幫助學員克服障礙，將願景化為行動。心理學是了解他人的科學，對企業員工來說，如何和同事、客戶建立關係、了解其他人、影響其他人都是雙贏的關鍵，相關的培訓在市場上有很大的需求。可能由於心理學較為專門，而要跟商業結合又有困難。事實上，坊間暫時未有和我們同樣主打心理學的培訓機構。」

樹洞香港本為陳健欣獨自經營，2019 年經常與大企業合作舉辦 40 至 100 人的培訓班，可惜好景不常， 2020 年起因新冠肺炎疫情爆發，現場班紛紛取消，公司生意額急跌 7 成。

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陳健欣在疫情期間毅然在疫情裏決定擴充，員工現擴展至 5 人。他解釋：「市場急變，我們也要適應，要繼續前行必須儘快轉型，我們則選擇逆市加強投資。疫情下很多大企業推行家居工作等措施，衍生管理及營運等新問題，大公司希望中層能提高工作效率，我們就透過心理學設計有關的培訓課程，加強中層的溝通能力，教他們在遙距交代工作時如何激發下屬潛能、了解員工需要，讓他們尋找到發展方向。 」

員工增加，另一個目的是製作更多的免費資源推廣公司。樹洞香港在往年除了推出免費工作坊外，更製作電子書，教導企業如何以心理學管理團隊，電子書受歡迎亦得到更多合作機會，如近期便跟大型青年機構合作培訓了近千名初階情緒支援專員。

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陳健欣補充：「心理學可以讓人認識自己的價值，變得更硬淨，這項品質在社會變動大的時候更加需要。現時我們也有開辦 50 至 60 人的培訓班，公司業務比去年同期多近 6 倍，營業額達 7 位數。」

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