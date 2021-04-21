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【管理Tips】重新定義「辦公室」Twitter・Ford 如何將工作模式砍掉重練？

商管策略 16:01 2021/04/21

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提到新冠肺炎疫情對職場的改變，遙距工作（Remote Work）和在家工作（Work from Home）必定入圍。Twitter、Ford 等知名企業不再將兩者視為疫情下維持企業營運的暫時措施，而是乘勢嘗試各種型態的混合工作模式。

結婚4次離婚3次請32日紅假？人事顧問：貪便宜影響個人CV又何必見下頁

若要談到最早將在家工作納入常規工作模式的企業，非 Twitter 莫屬。早在 2020 年 5 月，Twitter 創辦人 Jack Dorsey 已宣布員工可以「永遠」在家工作，成為美國企業界的先河。他表示，如果員工的職位與環境允許在家工作，而且員工有意願繼續，在新冠肺炎疫情過後可以永遠在家工作。公司亦會提高員工購買電腦枱、電腦椅等在家工作用品的津貼。

至於美國汽車製造商福特汽車（Ford Motor），據公司內部調查顯示，95% 的員工仍傾向維持疫情期間的混合工作模式，因此公司在 3 月 17 日宣布全球約 3 萬名現時需要遠端工作的員工，無限期延長措施。不過，這樣的措施主要是受疫情影響，以美國為例，最快要到今年 7 月才能恢復小型團隊聚會。

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客戶關係管理（CRM）方案商 Salesforce.com 發現，80% 員工希望維持實體的辦公空間。因此在今年 2 月，Salesforce.com 宣布提供 3 種工作模式，完全遠端、辦公室或彈性工作。據了解，大部分員工將選擇彈性模式，即是每周 3 日在辦公室，進行團隊協作、會見客戶及匯報，其餘時間則採取遠端工作。

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：unsplash、ShutterStock、ryan lee、JD Lasica@Flickr

撰文 : 廖淑瑩

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