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【疫市營商】旅遊業寒冬行李箱滯銷　開發周邊產品加網購疫情破冰

商管策略 08:26 2011/04/22

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多用途商包內產品與不同企業合作

去年疫情突襲暫停國際航班，航空及旅遊業齊步入寒冬，連帶本地行李箱品牌同受疫情影響批發業務，盛勢與受疫情影響相關產業鏈，尋求合作機會，並透過品牌聯乘攻旅行周邊配飾等產品，守住曝光率。

OOKONN 奧空聯合創辦人岑振洪 （Anson）表示：「近十年間旅行變得普遍，許多人計劃長假期時出外旅行，包括自己在內整年內一半時間出外工幹，當時萌生製作行李箱念頭，創立品牌的起點。」

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香港設計行李箱品牌可謂少之有少，岑振洪與朋友夥伴沒有顧忌太多，裹足不前，圓型隨身行李箱成品牌標誌，打破一般固有正方形的行李箱形態，他又指尋找廠家合作亦不易，曾利用 3D 打印技術打造圓型行李箱，將不可能成為可能。他透露：「最初創業一年達收支平衡，2 至 3 年公司業務走上高峰期，當時銷售約 1 萬件行李箱。」

不過世事難如料疫情來臨持續 1 年多。岑振洪又說：「公司網上業務與批發業務各佔一半，大部分訂單來自歐洲，因外國封城令原定展示全部暫停；而批發業務因航班延期致訂單減少，而暫緩造成問題。」

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岑振洪又稱，疫情期間預視到行李箱生意短期內不會回復，繼而選擇尋求其他合作機會。早前公司與香港賽馬會合作，將公司產品給賽馬會的會所馬會會員，另外香港 W 酒店合作 Staycation 主題活動。他認為：「旅程不一定代表長途，包含一日遊旅程，繼而設計行李配飾品，適合放在手袋飾品。」

OOKONN 奧空品牌一直以行李箱主要產品，岑振洪又指：「公司定位電貿市場，因最初經營網購生意，客戶層方面女性佔 8 成，當中從事創意平台客人達 20 % 至 25%。疫情期間嘗試開拓國內電商平台，現時電商佔 50 %，網上業務與批發各 6 : 4 比例。」受疫情影響今年主要集中行李配飾和多用途商包。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 鍾采餘

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