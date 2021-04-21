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【無阻炒風】疫情阻礙物流　中國年輕人「新寵」日本 Bearbrick 炒至 16 萬

商管策略 15:08 2021/04/21

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中國年輕一代興起一陣「炒風」，由炒盲盒、炒波鞋，如今變成「炒熊」。受新冠肺炎疫情影響，日本物流延誤甚至暫停，令買家要由其他渠道購買產品，因此產品價格急升。其中 Bearbrick 限量版甚至被炒到 14 萬元人民幣（約港幣 16 萬元）。

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這隻被炒至數十萬元的 Bearbrick，是由日本玩具公司 Medicom Toy 於 2001 年 8 月推出，共分 6 種尺寸，每隻身上印有不同圖案，四肢還可以任意活動。Bearbrick 之所以受到追捧，主要是 Medicom Toy 與各大品牌、設計師及藝術家合作，推出各款聯名限量產品，部分更在拍賣會上以高價成交，因而令產品成為奢侈潮物。

Bearbrick 在中國被炒賣，除了名人效應，還基於產品發售機制。據了解，Medicom Toy 的 Bearbrick 均以抽籤的形式預售，並僅在日本發售，產量少且購買的人多，價格自然會上升。

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不少年輕人已瞄準「炒熊」商機，開始大量收購並以高價賣出。有粉絲量過萬的《微博》博主在網上分享辨別真偽、靠「炒熊」賺錢的影片，評論區不乏羨慕聲音。「炒熊」盛行的一大原因是門檻低，既不需要專業知識，也不需要大量本金，幾千元就可上手，運氣好的話，回報率很高。

不過，市場上亦出現「山寨版」的 Bearbrick ，賣家為了將假貨變成正貨，會將中國生產的產品先寄往日本，再寄回國內，偽裝成海外發貨。

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Photo：PR Newswire Asia、Wood Wood、Buyee Blog、Kongsolo

撰文 : 廖淑瑩

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