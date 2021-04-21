【疫市營商】旅遊業未復甦中小企當災！日央行：飲食住宿業債務違約數量急增

受新冠肺炎疫情影響，日本旅遊業大受打擊，連帶餐飲及住宿業的生意大跌。日本央行發表半年度《金融系統報告》，分析日本金融體系的現狀和風險。《報告》指出，受疫情影響，服務性行業無法償還債務的餐飲和住宿企業數量，將顯著增加。

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《報告》指出，即使政府推出無息償還和無擔保貸款計劃支援中小企，但服務性行業中，餐飲、住宿業等因新冠肺炎疫情導致收入大減，似乎未有太大幫助。日本銀行警告，今年出現違約而無法償還債務的企業數量將會增加。

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▲ 日本銀行警告，一些服務性行業 (如餐飲、住宿業) 等，無法償還債務的企業數量將顯著地增加。

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新冠肺炎疫情也影響日本企業招聘意慾。據 Nikkei Research 調查顯示，約 1/5 企業將在 2022 年財年凍結或減少招聘，只有約 10% 企業打算增聘，同時只有不足 1 成企業正考慮裁員。

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：Shinjuku_u dou、Go Tokyo、熱海觀光協會