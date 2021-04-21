  • 28°C
香港時間 : 2021421日 (週三) 14:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【萬眾期待？】iPhone 12 出紫色款　先達Lo哥：無得炒・新 iPad Pro 反而有200元「水位」

業界頭條 13:01 2021/04/21

分享：

Apple 剛舉行春季發表會，iPhone 12 及 12 mini 智能手機推出全新紫色，看似能為香港電子產品零售帶來多少「生氣」。不過，手機「交易勝地」先達商場的租戶坦言，新顏色（紫色）iPhone 12 不會有炒價，反而同時發布的 iPad Pro 尚有 200 元「水位」。

受惠網購盛行　港產虛擬試衫系統疫情彈起見下頁

Apple 今日（4 月 21 日）凌晨發布 5 項新產品，分別是新顏色 iPhone、AirTag、薄版 iMac、新版 iPad Pro 和新的 Apple TV。最受注目的自然是  iPhone 和  iPad Pro，可惜今次的新顏色 iPhone 由  iPhone 12 和 12 mini 獨佔 ，吸引力稍為欠奉。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

大小通吃？LEGO 夥 Adidas 出積木波鞋做聯名界大哥見下頁

先達手機店 G-World Mobile 負責人劉志剛（Lo哥） 直言：「只有新色本身就難有炒價。何況 iPhone 12 又不是全新型號，已經賣了一段長時間。基本上肯定不會有炒價了，最多都是公價賣出。現時我們先達賣機，如某部 iPhone 款式公價 5,000 元 ，我們已經是平過公價賣，可能是 4,500 元；新顏色出了的話，我們最多都是以公價 5,000 元賣出，沒水位。始終客戶不會為了新色買機。」

原材料價格急升出事！可口可樂銷量回復疫前仍要加價見下頁

劉志剛續稱，Apple 今年春季產品發布會中，推出的新 iPad Pro 反而會有 100 至 200 元的「水位」，畢竟現時很多人都用 zoom 工作或上課，家裏多一台平版會較方便，無論是買來自用抑或將舊款機讓給家人都是好選擇，市場需求大，不愁沒人買。

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 陳文政

相關文章

【只售 $1.38/個】挑戰新低價! 韓國製 Doctor P&B KF94 四層口罩 超特價售 $69/50個起
2021/04/20
【只售 $1.38/個】挑戰新低價! 韓國製 Doctor P&B KF94 四層口罩 超特價售 $69/50個起
【別無選凙？】原材料價格急升出事！可口可樂銷量回復疫前仍要加價
2021/04/20
【別無選凙？】原材料價格急升出事！可口可樂銷量回復疫前仍要加價
市場拓展 商業營銷 iPhone 12 iPad Pro iPad Apple iPhone

上一篇文章

【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣