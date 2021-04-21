【萬眾期待？】iPhone 12 出紫色款　先達Lo哥：無得炒・新 iPad Pro 反而有200元「水位」

Apple 剛舉行春季發表會，iPhone 12 及 12 mini 智能手機推出全新紫色，看似能為香港電子產品零售帶來多少「生氣」。不過，手機「交易勝地」先達商場的租戶坦言，新顏色（紫色）iPhone 12 不會有炒價，反而同時發布的 iPad Pro 尚有 200 元「水位」。

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Apple 今日（4 月 21 日）凌晨發布 5 項新產品，分別是新顏色 iPhone、AirTag、薄版 iMac、新版 iPad Pro 和新的 Apple TV。最受注目的自然是 iPhone 和 iPad Pro，可惜今次的新顏色 iPhone 由 iPhone 12 和 12 mini 獨佔 ，吸引力稍為欠奉。

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先達手機店 G-World Mobile 負責人劉志剛（Lo哥） 直言：「只有新色本身就難有炒價。何況 iPhone 12 又不是全新型號，已經賣了一段長時間。基本上肯定不會有炒價了，最多都是公價賣出。現時我們先達賣機，如某部 iPhone 款式公價 5,000 元 ，我們已經是平過公價賣，可能是 4,500 元；新顏色出了的話，我們最多都是以公價 5,000 元賣出，沒水位。始終客戶不會為了新色買機。」

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劉志剛續稱，Apple 今年春季產品發布會中，推出的新 iPad Pro 反而會有 100 至 200 元的「水位」，畢竟現時很多人都用 zoom 工作或上課，家裏多一台平版會較方便，無論是買來自用抑或將舊款機讓給家人都是好選擇，市場需求大，不愁沒人買。

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