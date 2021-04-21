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玩轉 AR 剪髮兼賣洗頭水　Amazon 倫敦設首間髮型屋

數碼轉型 12:09 2021/04/21

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電子商貿巨頭亞馬遜（Amazon）涉足不同領域，公司最近宣佈在英國倫敦開設首間髮型屋，店舖內加入 AR（擴增實境）元素，為髮型屋增添不少科技感。

「摸不到」的美妝新戰場 CHANEL 虛擬試妝 App 賣唇膏見下頁

亞馬遜首間髮型屋將在倫敦 Spitalfields 區開業，佔地 2 層，面積超過 1,500 平方呎。亞馬遜指，顧客可以在髮型屋內，體驗傳統的美髮設計與先進技術的獨特體驗和服務。

舉例，髮型屋用 AR 技術讓顧客預覽各種虛擬髮型和顏色，並提供 Amazon Fire 平板電腦上的娛樂串流媒體服務；顧客可透過平板電腦觀看各種護髮產品及相關技術。若想購買，即可掃描二維碼（QR Code）直接在亞馬遜落單並送貨上門。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

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企業品牌轉AR濾鏡營銷 3 大元素助產品爭曝光見下頁

亞馬遜除了開設髮型屋，早前亦在美國東岸開設首間實體雜貨店。亞馬遜的 Fresh 商店與傳統超市無異，但店內有不少科技元素。顧客可以透過智能 Dash 購物車和語音控制的 Echo Show 屏幕而不用排隊結帳。

Fresh 商店跟亞馬遜另一超市 Whole Foods 不同，前者提供比高階雜貨店價格更低的產品，如可口可樂、家樂氏穀物等傳統食品，以吸引更多消費者，店內並另設專門區域讓顧客領取和退回 Prime 包裹。

虛擬禮品・3D食物 餐飲業疫情加速數碼應用拓商機見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：Roger Green、Amazon

撰文 : 廖淑瑩

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