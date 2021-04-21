【港產第二彈】Gimans Care 銀杏 Ginkgo 四色款口罩 售 $108盒

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OL 潮色! Protector Daily 新款口罩 MAUVE 限定登場
口罩廠 Gimans Care 近日開始發售香港製造的口罩，這款銀杏 Ginkgo 口罩正是新一款。
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今次新推出的口罩，以銀杏 Ginkgo 作設計概念，而且一盒有齊四款顏色。口罩的賣點當然是香港製造，同時仍是 Level 3，採用日式 omega 立體型摺法，有成人 17.5 cm 和女士 16 cm 尺寸。銀杏 Ginkgo 口罩一盒有 28 片獨立包裝口罩 (每色有七片)，售價為 $108。
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟