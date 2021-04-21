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【港產第二彈】Gimans Care 銀杏 Ginkgo 四色款口罩 售 $108盒

行內熱話 00:25 2021/04/21

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口罩廠 Gimans Care 近日開始發售香港製造的口罩，這款銀杏 Ginkgo 口罩正是新一款。
           
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

今次新推出的口罩，以銀杏 Ginkgo 作設計概念，而且一盒有齊四款顏色。口罩的賣點當然是香港製造，同時仍是 Level 3，採用日式 omega 立體型摺法，有成人 17.5 cm 和女士 16 cm 尺寸。銀杏 Ginkgo 口罩一盒有 28 片獨立包裝口罩 (每色有七片)，售價為 $108。

【其他內容】 【只售 $1.38/個】挑戰新低價! 韓國製 Doctor P&B KF94 四層口罩 超特價售 $69/50個起

    點擊圖片放大


口罩購買連結(成人)<<< 

口罩購買連結(女士)<<< 

【其他內容】賣兩毫一個! 平過疫前價蝕大本!? 香港製造 99% 過濾口罩 勁劈價 $9/50個 

【其他內容】 【附購買連結】台灣瘋搶!中衛哈利波特魔幻型格特別版口罩 香港屈臣氏有行貨賣啦!

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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