OL 潮色! Protector Daily 新款口罩 MAUVE 限定登場

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Protector 指出，正發售 Daily 新款口罩 MAUVE。
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Protector Daily 熱銷產品 Palette 口罩，特別推出期間限定獨立色 Mauve（錦葵粉），特別適合一眾 OL 使用。此 Level 3 口罩設有中碼 16.5 x 9.5cm 選擇，一盒 30 片獨立包裝口罩，售 $150。
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟