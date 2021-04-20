  • 24°C
香港時間 : 2021420日 (週二) 18:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【附購買連結】台灣瘋搶!中衛哈利波特魔幻型格特別版口罩 香港屈臣氏有行貨賣啦!

業界頭條 17:30 2021/04/20

分享：

台灣中衛推出的哈利波特口罩，一推出就搶斷市。現在香港朋友有福啦，香港屈臣氏網店已把該口罩上架!
          
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

今次中衛跟華納合作，推出哈利波特 20 周年紀念口罩。這款口罩名為「入學通知」，口罩盒採用信封設計，信封面有立體凸印的火漆封蠟設計，打開後更有貓頭鷹飛出的設計。入學通知口罩採用深藍色星空為背景，再印上魔杖、課本、金探子、飛天掃帚、水晶球和巫師袍等在哈利波特電影中必出現的法器。
 

    點擊圖片放大
    +3
    +2


【其他內容】 賣兩毫一個! 平過疫前價蝕大本!? 香港製造 99% 過濾口罩 勁劈價 $9/50個

中衛哈利波特入學通知口罩一盒 30 片，在台灣的售價為 600 新台幣 (約 $168 港元) ，今次屈臣氏的行貨則售 $308 港元，賣得有點貴。另注意口罩在 5 月 15 日才發貨。

口罩購買連結 <<<

2021年5月15日起發貨

【其他內容】韓國製造 Wellpick KF94 四層立體口罩創新底價 售 $88/50 個

【其他內容】年青人偶像! Viu TV Chill Club 頒獎禮落幕 姜濤戴港產 Pasion 口罩成民焦點 【附發售資料】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

相關文章

【一盒 4 款】MEDEIS 新推出 DENIM / RUSTIC 3D Lv3 口罩 售 $89 盒 買 3 盒有 8 折
今日
【一盒 4 款】MEDEIS 新推出 DENIM / RUSTIC 3D Lv3 口罩 售 $89 盒 買 3 盒有 8 折
【一套 4 款】HKMB 星河系列 3D 口罩 售 $60 盒
今日
【一套 4 款】HKMB 星河系列 3D 口罩 售 $60 盒
3E>99% ! 日本白元快適成人中童口罩 售 $58/30 起
今日
3E>99% ! 日本白元快適成人中童口罩 售 $58/30 起
著數優惠 口罩 台灣 屈臣氏

上一篇文章

【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

【別無選凙？】原材料價格急升出事！可口可樂銷量回復疫前仍要加價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣