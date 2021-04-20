【附購買連結】台灣瘋搶!中衛哈利波特魔幻型格特別版口罩 香港屈臣氏有行貨賣啦!

台灣中衛推出的哈利波特口罩，一推出就搶斷市。現在香港朋友有福啦，香港屈臣氏網店已把該口罩上架!



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今次中衛跟華納合作，推出哈利波特 20 周年紀念口罩。這款口罩名為「入學通知」，口罩盒採用信封設計，信封面有立體凸印的火漆封蠟設計，打開後更有貓頭鷹飛出的設計。入學通知口罩採用深藍色星空為背景，再印上魔杖、課本、金探子、飛天掃帚、水晶球和巫師袍等在哈利波特電影中必出現的法器。



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中衛哈利波特入學通知口罩一盒 30 片，在台灣的售價為 600 新台幣 (約 $168 港元) ，今次屈臣氏的行貨則售 $308 港元，賣得有點貴。另注意口罩在 5 月 15 日才發貨。



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2021年5月15日起發貨



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。