  • 23°C
香港時間 : 2021420日 (週二) 20:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【別無選凙？】原材料價格急升出事！可口可樂銷量回復疫前仍要加價

業界頭條 16:07 2021/04/20

分享：

近月美國除了出現包裝茄汁及珍珠短缺潮，就連飲品也因為原材料價格頻頻上升，隨時會加價。其中全球飲品品牌可口可樂（Coca-Cola）計劃提高產品售價，解決成本壓力。

美國餐飲業瘋搶包裝茄汁 價格年增逾1成 原因你想不到！見下頁

可口可樂執行長 James Quincey 接受《CNBC》訪問時解釋，因應原材料價格上升，可口可樂在 2021 年作出對沖措施，但預料到 2022 年經營壓力將會愈來愈大，因此必須將產品售價提高。至於哪些產品會加價，他未有透露，但稱會明智地管理價格，例如提供不同包裝、給消費者相應價格選擇等。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

致敬還是「剽竊」？KFC口號招牌融入同行有錢齊齊搵見下頁

可口可樂早前公布 2021 年第一季收入為 90 億美元，按年增加 5%，同比恢復至新冠肺炎疫情前水平。公司第一季全球單箱銷量與去年同期持平， 3 月銷量已回到　2019 年同期水平，其中亞太市場單箱銷量同比增長 9%。

其中，營養飲品、果汁、牛奶和植物飲品類的全球單箱銷量錄得 3% 增長，主要受中國市場的果粒橙和印度市場的 Maaza 的銷量帶動。除歐洲、中東和非洲的營業利潤下跌 10% ，可口可樂在所有地區的營業利潤均錄得兩位數增長。

航運拖延後遺症顯現！原料短缺美國出現「珍珠（奶茶）危機」見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Coca-Cola

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【環保商機】Nike 竟然賣二手鞋？翻新生意成企業新營銷策略
2021/04/15
【環保商機】Nike 竟然賣二手鞋？翻新生意成企業新營銷策略
【公關災難】真心膠!? 韓國化妝品牌假環保作推廣？剪開紙製外層竟暗藏膠樽
2021/04/15
【公關災難】真心膠!? 韓國化妝品牌假環保作推廣？剪開紙製外層竟暗藏膠樽
商業營銷 疫情 可口可樂（Coca－Cola，美：KO） 飲品 業績公布

上一篇文章

【附購買連結】台灣瘋搶!中衛哈利波特魔幻型格特別版口罩 香港屈臣氏有行貨賣啦!

下一篇文章

​​​​​​【疫市營商】​港府禁飛三地海外民航着陸　僱傭中介：港人已適應聘用本地外傭
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣