【別無選凙？】原材料價格急升出事！可口可樂銷量回復疫前仍要加價

近月美國除了出現包裝茄汁及珍珠短缺潮，就連飲品也因為原材料價格頻頻上升，隨時會加價。其中全球飲品品牌可口可樂（Coca-Cola）計劃提高產品售價，解決成本壓力。

美國餐飲業瘋搶包裝茄汁 價格年增逾1成 原因你想不到！【見下頁】

可口可樂執行長 James Quincey 接受《CNBC》訪問時解釋，因應原材料價格上升，可口可樂在 2021 年作出對沖措施，但預料到 2022 年經營壓力將會愈來愈大，因此必須將產品售價提高。至於哪些產品會加價，他未有透露，但稱會明智地管理價格，例如提供不同包裝、給消費者相應價格選擇等。

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可口可樂早前公布 2021 年第一季收入為 90 億美元，按年增加 5%，同比恢復至新冠肺炎疫情前水平。公司第 一季全球單箱銷量與去年同期持平， 3 月銷量已回到 2019 年同期水平，其中亞太市場單箱銷量同比增長 9%。

其中，營養飲品、果汁、牛奶和植物飲品類的全球單箱銷量錄得 3% 增長，主要受中國市場的果粒橙和印度市場的 Maaza 的銷量帶動。 除歐洲、中東和非洲的營業利潤下跌 10% ，可口可樂在所有地區的營業利潤均錄得兩位數增長。

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Photo：Coca-Cola