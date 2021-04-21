【SME學堂】愈怪食客愈受落？薯片長賣長有靠「創新口味」

提起零食腦海不自覺聯想薯片，日本零食品牌卡樂 B（Calbee）品牌之所以經典，全靠穩固市場多年的核心產品：薯片，也定義為長青食品。根據尼爾森媒體調查報告顯示，製造商要將長青產品升級，需透過包裝延長價值。

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卡樂 B 不斷為產品注入新元素，亦會在分區定期推出全新獨家期間限定口味薯片。繼早前在香港推出「咕嚕肉味薯片」及「鮑魚味薯片」後，以嶄新產品形象，拓展客群帶給消費者。

最近卡樂 B 研發 3 款以香港情懷主題的港式茶記口味薯片，茶餐廳餐牌上，經常出現的沙嗲牛肉麵及瑞士雞翼等招牌美食變為薯片口味，「卡樂B沙嗲牛肉麵味薯片」、「卡樂B瑞士雞翼味薯片」及「卡樂B港式生炒排骨味粟一燒」將於 4 月下旬發售。

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消費者心中傳統古舊形象長青產品，如何重新激活？尼爾森媒體調查於2017 年零售資訊顯示， 產品升級可由包裝和功能入手。

（1）包裝。最顯然易見的例子是增量 XL 包裝，為滿足消費者需要；

（2）功能。雖然長青品立足之地，但功能強化將新與舊產品轉換，刺激公司銷售與拓展新消費群。

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報告提及，以即飲茶、即食麵及洗頭水等長青產品類別統計，前 10 大品項銷售額佔 21%，但 2% 增長率落後整體類別 5 %；相反即食麵前十大品項銷售額佔 20%，5% 增長率略高於整體品類 1 %。從企業管理角度，改善管理能穩固產品並延長銷售期。

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產品形狀方面，卡樂 B 等零食費盡心思推陳出新。當中「卡樂B沙嗲牛肉麵味薯片」選用 V-Cut 薯片，或許路經超市貨架或會發現，日本版卡樂B 推出芥末口味 ， 以V-Cut 寬版形蝦條，讓長青品納入全新系列改良和包裝，刺激長青品成長。

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Photo：何志衡、calbee 香港FB專頁