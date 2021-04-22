【SME學堂】搬 Apple 改革方法　日本麥當勞減直營店利潤升近 10 倍

在新冠肺炎疫情下，連鎖快餐店似乎未受影響，其中日本麥當勞去年營收達 312 億日圓。不過麥當勞曾經歷日本瘋牛症事件，令市民不敢吃牛肉，餐廳收入「直插谷底」；直到 2003 年由曾任美國蘋果公司的副社長原田泳幸，推出 3 招改革日本麥當勞，成功消洱威脅經營的外部不利因素。

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為了重拾顧客對麥當勞信心，公司在 2003 年聘用原田泳幸改革經營手法。原田上任後，除了調整產品價格和推出 100 日圓的餐單，也推出 24 小時營業店，分別從客單價及來客數進行調整。此舉是延續原田在日本蘋果公司的組織改革手法，把 340 個加盟方減少至 220 個。

外在費用控制方面，為了減輕總部負擔，把原本總部直營店的比例，由 70% 減少至 40%。直營店鋪數減少後，相關管理費用也變少，公司也關閉營業額較低的分店，把資源集中到留下的店鋪，提高營運效率。

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原田接手隔年的 2005 年，日本麥當勞的營業利益才只有 32 億日圓，但到 2007 年的營業利益突破 100 億日圓，而在 2011 年的營業利潤更達到 284 億日圓。雖然原田泳幸最終也是離職收場，但在位期間仍可「拯救」麥當勞於水深火熱中。

可惜，過了此關，更大的困難在面前。日本快餐業經營去年受新冠肺炎疫情影響，業收入未如理想。其中吉野家（Yoshinoya）2020 年財年業績顯示，受疫情影響影響，全年虧損高達 75 億日圓（約港幣 5.3 億元），是兩年來再度出現虧損。公司去年 7 月宣布會關閉 150 間分店，其中有 100 間位於日本，另外 50 間為海外分店。

大阪 7-Eleven 特許經營店旁開新吉野家在2020年7月28日已宣布會關閉150間分店，當中100間位於日本國內，50間為海外分店。店對抗 打壓加盟者還是保障居民利益？【見下頁】

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Photo：tsunagu Japan、Muramasa、マクドナルド