【營銷策略】大小通吃？LEGO 夥 Adidas 出積木波鞋做聯名界大哥

「聯名界大哥」Lego（樂高）最近又推出新產品，這次更看上「玩家的腳」！品牌最近跟運動器材及服裝品牌 Adidas 合作，推出 Adidas Ultraboost DNA X Lego Plates。產品標榜可以在鞋面上砌積木，難怪產品一上架瞬即搶購一空。

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產品外型其實跟一般運動鞋沒有太大分別，最吸引人的是鞋盒內 144 塊可以自由組裝的積木，它們可以組裝在鞋側的「三間」標誌上。此外，這對鞋的鞋面、鞋尾、鞋底，甚至鞋墊，變成 Lego 積木的方塊風格設計。「積木鞋」的售價為 200 美元（約港幣 1,553 元）。

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Lego 去年開始拓展與生活領域的跨界聯名活動，在與 Adidas 推出作鞋子前，品牌就已經「進攻」服飾界。 去年 9 月，Lego 與 Levi's 聯名推出系列服飾和配件。透過一塊黃色的彎曲的矽膠底板，Lego 積木就組裝上去。在Levi's 的牛仔外套上，胸前印上兩塊 6×6 的矽膠底板，讓用家拼出不同圖案。

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Photo：Adidas、Levi's