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【營銷策略】大小通吃？LEGO 夥 Adidas 出積木波鞋做聯名界大哥

商管策略 15:23 2021/04/20

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「聯名界大哥」Lego（樂高）最近又推出新產品，這次更看上「玩家的腳」！品牌最近跟運動器材及服裝品牌 Adidas 合作，推出 Adidas Ultraboost DNA X Lego Plates。產品標榜可以在鞋面上砌積木，難怪產品一上架瞬即搶購一空。

Tesla賣酒樽・熱褲秒斷貨！創意產品成新「吸金」模式？見下頁

產品外型其實跟一般運動鞋沒有太大分別，最吸引人的是鞋盒內 144 塊可以自由組裝的積木，它們可以組裝在鞋側的「三間」標誌上。此外，這對鞋的鞋面、鞋尾、鞋底，甚至鞋墊，變成 Lego 積木的方塊風格設計。「積木鞋」的售價為 200 美元（約港幣 1,553 元）。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

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93 元買到 Gucci 鞋？奢侈品牌推虛擬時裝搶4000億市場見下頁

Lego 去年開始拓展與生活領域的跨界聯名活動，在與 Adidas 推出作鞋子前，品牌就已經「進攻」服飾界。 去年 9 月，Lego 與 Levi's 聯名推出系列服飾和配件。透過一塊黃色的彎曲的矽膠底板，Lego 積木就組裝上去。在Levi's 的牛仔外套上，胸前印上兩塊 6×6 的矽膠底板，讓用家拼出不同圖案。 

Nike 竟然賣二手鞋？翻新生意成企業新營銷策略見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Adidas、Levi's

撰文 : 廖淑瑩

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