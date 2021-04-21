  • 26°C
香港時間 : 2021421日 (週三) 11:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【管理Tips】Elon Musk奉行「第一原則」創立星級團隊

商管策略 11:22 2021/04/21

分享：

搬屋到洛杉磯只為接近頂尖人才？可能只有 Tesla 創辦人馬斯克（Elon Musk）才會這樣做。馬斯克一直奉行「第一原則」，堅持招聘最頂尖的人才，所以他旗下的員工人才輩出，不少知名企業的創辦人曾為他效力。

Tesla賣酒樽・熱褲秒斷貨！創意產品成新「吸金」模式？見下頁

馬斯克經常以「第一原則」思考，揭開事情的表面，深入了解本質，再沿著本質向上走。按照這個原則，馬斯克認為，一間公司最重要的是聘請專業的員工做專業的事，因此他在創業之初已經非常著重招聘人才。即使當時公司資金不足，也不惜花費在員工身上，例如為員工提供免費住宿和交通等福利。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

美企 CEO 自願減薪免炒人  捱過疫情收入增 3 倍兼有人工加見下頁

馬斯克不惜工本也要挖角頂尖人才，例如他為了招聘工程師 Cory Gardner ，曾主動提出為對方償還贊助費，只為了讓對可以提早跳槽。馬斯克無時無刻為招聘人才做好準備，目標是每個星期聘請 1 至 2 個人才。

人多一定好辦事？「兩個Pizza」原則成亞馬遜賺錢秘密見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Tesla、unsplash

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【SME學堂】一味慳成本是王道？跟台積電學「節約悖論」1 元研發利潤可升兩倍
2021/04/15
【SME學堂】一味慳成本是王道？跟台積電學「節約悖論」1 元研發利潤可升兩倍
【虛擬新經濟】93 元買到 Gucci 鞋？奢侈品牌推虛擬時裝搶4000億市場
2021/04/15
【虛擬新經濟】93 元買到 Gucci 鞋？奢侈品牌推虛擬時裝搶4000億市場
人才管理 跳槽 Tesla

下一篇文章

【管理Tips】絕世好工中伏無樣睇？認識招聘廣告「伏工」關鍵詞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣