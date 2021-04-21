【管理Tips】Elon Musk奉行「第一原則」創立星級團隊

搬屋到洛杉磯只為接近頂尖人才？可能只有 Tesla 創辦人馬斯克（Elon Musk）才會這樣做。馬斯克一直奉行「第一原則」，堅持招聘最頂尖的人才，所以他旗下的員工人才輩出，不少知名企業的創辦人曾為他效力。

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馬斯克經常以「第一原則」思考，揭開事情的表面，深入了解本質，再沿著本質向上走。按照這個原則，馬斯克認為，一間公司最重要的是聘請專業的員工做專業的事，因此他在創業之初已經非常著重招聘人才。即使當時公司資金不足，也不惜花費在員工身上，例如為員工提供免費住宿和交通等福利。

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馬斯克不惜工本也要挖角頂尖人才，例如他為了招聘工程師 Cory Gardner ，曾主動提出為對方償還贊助費，只為了讓對可以提早跳槽。馬斯克無時無刻為招聘人才做好準備，目標是每個星期聘請 1 至 2 個人才。

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Photo：Tesla、unsplash