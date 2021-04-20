【這些機會】日本政府研推4天工作周　助打工仔育兒及照顧長者

繼西班牙將會實行「4天工作周」後，日本政府早前與政府討論相同措施。據悉，日本的出生率低和人口老化，導致勞動人口減少，希望透過新措施改革傳統僱傭制度，令打工仔可以有更多時間育兒及照顧長者。

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日本政府希望推動新措施，可以讓勞工階層有更多時間育兒及照顧長者。日本政府數據顯示，當地 15 至 65 歲勞動人口在 1995 年達到 8,700 萬後就逐年遞減，預料到 2030 年的勞動人口將會跌穿 7,000 萬。為解決勞動人口減少的情況，不少企業開始推行彈性工作，其中讓員工每星期休息 3 日以上的企業佔8.3％，比 2016 年上升 2.5%。

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▲ 據日本政府數據顯示，當地 15 至 65 歲勞動人口在 1995 年達到 8,700 萬後就逐年遞減，預料到 2030 年的勞動人口將會跌穿 7,000 萬。

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日本瑞穗集團（Mizuho）去年 12 月開始推行每周休息 3 至 4 日的措施，有 4.5 萬員工參與計劃。他們可以利用照顧家庭或就讀研究所的理由，申請每周休息 3 天或 4 天。但如員工每周工作 3 日，公司會以 8 折支薪。

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