  • 22°C
香港時間 : 2021420日 (週二) 03:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【只售 $1.38/個】挑戰新低價! 韓國製 Doctor P&B KF94 四層口罩 超特價售 $69/50個起

行內熱話 02:53 2021/04/20

分享：

近日韓國 KF94 口罩大降價，連日本城也曾發售低至 $1.9 個。不過售價低處未算低..... 
           
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

今次網店 MCNG Shop 發售的 KF94 口罩為 Doctor P&B，韓國製造，能有效濾除空氣中達94%的0.4㎛ 微細懸浮粒子，包裝上亦印有醫學外用(의약외품)的字眼，經韓國政府認可。此 Doctor P&B KF94 口罩售 $80/50個，購買 3 套以上，則平均 $75/50個﹔購買 5 套以上，平均更低至 $69/50 個，平均只需 $1.38 個。注意因原包裝為 800片/箱，故出貨時沒有紙盒包裝，口罩為全獨立包裝。

【其他內容】 賣兩毫一個! 平過疫前價蝕大本!? 香港製造 99% 過濾口罩 勁劈價 $9/50個

    點擊圖片放大
    +3
    +2


口罩購買連結<<< (留言訂購)

預計約5月29日到港

【其他內容】 香港製造 Vannex Mask 口罩 Level 3 售 $20 盒起

【其他內容】年青人偶像! Viu TV Chill Club 頒獎禮落幕 姜濤戴港產 Pasion 口罩成民焦點 【附發售資料】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

相關文章

香港製造 Vannex Mask 口罩 Level 3 售 $20 盒起
今日
香港製造 Vannex Mask 口罩 Level 3 售 $20 盒起
【一盒 4 款】MEDEIS 新推出 DENIM / RUSTIC 3D Lv3 口罩 售 $89 盒 買 3 盒有 8 折
今日
【一盒 4 款】MEDEIS 新推出 DENIM / RUSTIC 3D Lv3 口罩 售 $89 盒 買 3 盒有 8 折
【一套 4 款】HKMB 星河系列 3D 口罩 售 $60 盒
今日
【一套 4 款】HKMB 星河系列 3D 口罩 售 $60 盒
著數優惠 口罩 南韓

下一篇文章

【一套 4 款】HKMB 星河系列 3D 口罩 售 $60 盒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣