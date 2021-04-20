【只售 $1.38/個】挑戰新低價! 韓國製 Doctor P&B KF94 四層口罩 超特價售 $69/50個起

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【一套 4 款】HKMB 星河系列 3D 口罩 售 $60 盒
近日韓國 KF94 口罩大降價，連日本城也曾發售低至 $1.9 個。不過售價低處未算低.....
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今次網店 MCNG Shop 發售的 KF94 口罩為 Doctor P&B，韓國製造，能有效濾除空氣中達94%的0.4㎛ 微細懸浮粒子，包裝上亦印有醫學外用(의약외품)的字眼，經韓國政府認可。此 Doctor P&B KF94 口罩售 $80/50個，購買 3 套以上，則平均 $75/50個﹔購買 5 套以上，平均更低至 $69/50 個，平均只需 $1.38 個。注意因原包裝為 800片/箱，故出貨時沒有紙盒包裝，口罩為全獨立包裝。
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預計約5月29日到港
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟