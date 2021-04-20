【一套 4 款】HKMB 星河系列 3D 口罩 售 $60 盒

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【一盒 4 款】MEDEIS 新推出 DENIM / RUSTIC 3D Lv3 口罩 售 $89 盒 買 3 盒有 8 折
香港口罩廠 HKMB 表示，新發售星河系列 3D 口罩。
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近來不少香港口罩廠轉推 3D 口罩，HKMB 正是其中一間。今次新推出的星河系列 3D 口罩，提供 : 太空(Space)、火花 (Fire)、銀河(Galaxy) 和黑夜 (Splash) 款式。口罩提供 3E>99% 防護，一盒 10 個獨立包裝售 $60，平均 $10 個，售價也不平。
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟