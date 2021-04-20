【一盒 4 款】MEDEIS 新推出 DENIM / RUSTIC 3D Lv3 口罩 售 $89 盒 買 3 盒有 8 折

莎莎正發售新款 MEDEIS 3D Collection 口罩。



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MEDEIS 今次推出的新 3D 口罩，分別為 DENIM 和 RUSTIC 款式，設計型格，男女合用。而且一盒有 4 款，方便用戶日常配襯。口罩為 Level 3 水平，一盒有 20 個，售 $89，買 2 盒 9 折，3 盒 8 折。

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MEDEIS 口罩規格

ISO13485醫療工廠系統管理證書

STC國際檢測結果BFE. PFE≥99%

ASTM F2100 Level 3

EN 14683：2019 Type IIR

6mm扁耳繩，無束縛感覺



20個裝

售價 : $89



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。