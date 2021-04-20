香港製造 Vannex Mask 口罩 Level 3 售 $20 盒起

香港口罩廠 Vannex Mask 推出週年感謝祭優惠。



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Vannex Mask 表示，已經製造和銷售口罩接近一年。一年前的今日是廠方決定投身製造港產口罩行列的日子，由零開始，建立無塵間、訂製原料及機器、繼而推出各式產品直至今日。為了答謝用戶支持，廠方的四家分店推出感謝祭優惠。由即日起，各款成人外科口罩以優惠價發售。每款限量 1000 盒，而每人限購 10 盒。數量有限，售完即止。

1. Vannex Mask成人外科口罩 非獨立包裝 (一盒50個)

原價：$75

感謝祭優惠價：$30

2. Vannex Mask成人外科口罩 獨立包裝 (一盒30個)

原價：$54

感謝祭優惠價：$20

3. Vannex Mask中童外科口罩 非獨立包裝 (一盒30個)

原價：$45

感謝祭優惠價：$20

4. Vannex Mask中童外科口罩 獨立包裝 (一盒25個)

原價：$45

感謝祭優惠價：$20

外科口罩規格：

ASTM F2100 Level 3

尺寸： 175 * 95mm (成人) 、 145 * 95mm (中童)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。