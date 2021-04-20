【香港製造】受惠網購盛行　港產虛擬試衫系統疫情彈起

有香港公司透過時裝科技，助顧客看到試身的實際效果，解決網購容易買錯衣服尺碼的問題，顧客亦在透過軟件試看自己身穿名店名貴衣服的效果，極具潛力，軟件在推出短短兩個月內引來多間公司尋求合作。

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Quantum Matrix 創辦人桂濱說：「我們是時裝科技公司，主要是希望做一些全世界都未曾做過的事物，便嘗試在兼顧本身電腦動畫公司的情況下開發新軟件，最後投入了接近 10 年的時間開發。這個軟件即時用到客戶的身材樣貌，只要錄入身高體重、自拍，就能製作數碼替身，然後 1 秒便能為數碼替身換衣服，和坊間其他軟件不同，有關技術亦已經申請了專利。」

桂濱笑言，幾年來都聽過不少朋友的勸告，指他的軟件太「前衛」，因為顧客買衫、特別是名牌必須親身到店試或專人送抵住宅；但後來市場受疫情影響，網購大行其道，消費者心態轉型，時裝企業紛紛尋求新商機，Quantum Matrix 的技術正好可以填上市場缺口。

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桂濱說：「有數間時裝國際品牌直接告訴我們，說這個系統是他們見過最先進的虛擬試衫系統，通常普通的換衣程式都是統一採用無特徵的 model，我們不僅用上消費者的外表，在衣服的物理計算亦非常出色。這方面有賴於我們的技能積累，我們亦在系統裏加入自訂打光、選擇姿勢等功能。」

桂濱透露，現時我公司已跟荷蘭 Calvin Klein 合作，最近兩個月裏亦已經跟 6 間公司協商，並開始進行第二輪融資，希望未來能將系統帶去更多國家。

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桂濱指出，軟件除了能解決網購買錯尺碼的問題，在名店、低價服裝店都各有市場，例如消費者可以在名店裏大肆嘗試名貴衣服穿在自己身上的效果，民生服裝店舖也可以測試各款搭配和測試大小是否合適。

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