【疫市營商】香港廣告科技公司突圍難？盡早投資軟硬件才可發展創意

▲ 旺角的 Citibank 亦是出自他們手筆。

新媒體近年愈來愈流行，不少商業機構推廣產品時亦更留意客戶與廣告之間有沒有足夠交互，有動畫公司洞悉市場先機進行投資，現時憑藉技術和人才吸納到更多生意。

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電腦動畫公司「ManyMany Creations」創辦人桂濱表示，公司成立 14 年經歷數次轉型，由開頭只承接廣告動畫，到後來包辦廣告創意，最後開始踏上新媒體的道路。他說：「2015 年開始我們便投資新媒體軟硬件，會轉型的一大原因是公司規模開始變大，每月開支過百萬，所以更要找辦法突出自己，讓品牌建立優勢。」

新媒體講求互動性，其中會涉及感應器、動畫交互，箇中軟件硬件傳統公司難以掌握。為了解決這問題，桂濱除購入合適的硬件外，更主動讓員工分配時間學習相關的軟件開發和應用。桂濱表示，新媒體不僅要有研發能力，更需要市場洞察力，需要團隊通力合作，投資愈早收獲亦更早。

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新媒體的需求愈來愈多，ManyMany Creations 除了與樓盤的體驗館合作推出展銷項目的動畫外，亦曾在夏天與知名運動品牌，透過 VR（虛擬實境）眼鏡看雪地動畫、以吹風機來模仿冬天來配合銷售冬季衣服，非常有創意。

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ManyMany Creations 在產品上加入了大量科技元素，其中利用錯視的外牆動畫廣告便大受歡迎。他說：「由於效果震撼，很多客戶都覺得非常吸引，不少人想和我們在這方面合作。而客戶都想尋找有能力又有信譽的公司，我們起步早，也有不少作品，在這方面佔據優勢。事實上我們已與某地區的主題公園達成合作，會是我們公司創立至今較為重要的新媒體項目。」

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