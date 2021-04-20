  • 27°C
香港時間 : 2021420日 (週二) 15:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

​​​​​​【疫市營商】​港府禁飛三地海外民航着陸　僱傭中介：港人已適應聘用本地外傭

業界頭條 12:12 2021/04/20

分享：

本港新冠肺炎疫情反彈，近日出現變種病毒。政府禁止印度、巴基斯坦及菲律賓海外民航客機着陸 14 日。有專聘海外僱傭中心表示，現時已招聘、準備來港的海外僱傭，以及視乎港府會否將隔離日數增加，港人已轉聘本地外傭，對中介整體生意影響不明顯。

【疫境自強】轉超市上架員・擺市集 導遊帶團工作全停捱過難關靠自己​​​​​​【見下頁】​

周淑杭又指：「疫情下聘請僱傭手續費增加，其增加幅度約佔 10%至 20 %，當中涵蓋僱傭酒店隔離 14 日的住宿費用，合共約港幣 13,000 至 15,000 元。由 14 日增加至 21 日酒店隔離日數，住宿費用調高至 28,000元，加重僱主成本。」

海盈僱傭中心負責人周淑杭（Henry）表示，一般申請海外僱傭來港，需要 4 個月前開始準備，包括簽證手續，政府主導禁止三地海外民航客機着陸 14 日，對公司造成部分影響，現時觀望政府會否增加隔離日數，才可斷定影響幅度。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題【見下頁

【疫市營商】疫情下中小企衝擊最大 「平台經濟」成微企融資新出路見下頁

周淑杭又說：「本地印尼和菲律賓傭工佔 9 成多，供不應求，現時本港已適應聘用本地外傭。新冠肺炎疫情前海外僱傭本地傭工與海外傭工比例 6 : 4；疫情高峰期的比例 8 : 2，之後疫情緩和，比例變為 6.5 : 3.5。」

【疫市直擊】開市集攤檔撐同行 旅行社轉網銷助導遊領隊抗疫​​​​​​【見下頁】​

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【環保商機】變固體垃圾倡環保　日清食品・小林製藥開發「杯麵剩湯硬化粉」
2021/04/19
【環保商機】變固體垃圾倡環保　日清食品・小林製藥開發「杯麵剩湯硬化粉」
【景氣調查】憂 5 月「黃金周」現新一波疫情 　日本兩成企業下年財年凍結或減少招聘
2021/04/19
【景氣調查】憂 5 月「黃金周」現新一波疫情 　日本兩成企業下年財年凍結或減少招聘
【疫市直擊】海港城現變種病毒患者　食肆：生意影響微反擔心人多換Coupon出事
2021/04/19
【疫市直擊】海港城現變種病毒患者　食肆：生意影響微反擔心人多換Coupon出事
商業營銷 酒店 簽證 疫情 外傭 菲律賓 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣