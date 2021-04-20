​​​​​​【疫市營商】​港府禁飛三地海外民航着陸　僱傭中介：港人已適應聘用本地外傭

本港新冠肺炎疫情反彈，近日出現變種病毒。政府禁止印度、巴基斯坦及菲律賓海外民航客機着陸 14 日。有專聘海外僱傭中心表示，現時已招聘、準備來港的海外僱傭，以及視乎港府會否將隔離日數增加，港人已轉聘本地外傭，對中介整體生意影響不明顯。

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周淑杭又指：「疫情下聘請僱傭手續費增加，其增加幅度約佔 10%至 20 %，當中涵蓋僱傭酒店隔離 14 日的住宿費用，合共約港幣 13,000 至 15,000 元。由 14 日增加至 21 日酒店隔離日數，住宿費用調高至 28,000元，加重僱主成本。」

海盈僱傭中心負責人周淑杭（Henry）表示，一般申請海外僱傭來港，需要 4 個月前開始準備，包括簽證手續，政府主導禁止三地海外民航客機着陸 14 日，對公司造成部分影響，現時觀望政府會否增加隔離日數，才可斷定影響幅度。

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周淑杭又說：「本地印尼和菲律賓傭工佔 9 成多，供不應求，現時本港已適應聘用本地外傭。新冠肺炎疫情前海外僱傭本地傭工與海外傭工比例 6 : 4；疫情高峰期的比例 8 : 2，之後疫情緩和，比例變為 6.5 : 3.5。」

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