備註・帖子自由轉移　Facebook 新功能有利初創

科技巨頭近年都推動資料可攜，強調要讓用戶管有更大的個人資料控制權，對市場而言，初創企業可透過用戶授權取得資料， Facebook 就宣布在個人資料上讓帖子和備註變得可攜。

Facebook 宣布讓帖子和備註即時可攜，用戶可以直接將備註和帖子轉移到 Google Documents 、 Blogger 及 WordPress.com 網誌或文書處理平台。

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Facebook 指出，為了更準確反映用戶目前可傳送到 Facebook 的夥伴服務的資料類型，Facebook 會將工具改名為「傳送您的資料」。Facebook 表示，設計該工具時，以私隱、安全和功用性作為考慮因素。

除了在開始轉移資料前會先要求用戶重新輸入密碼，Facebook 還會在服務之間流通資料時予以加密，確保資料能安全傳送。

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用戶若要使用該工具，可以前往 Facebook 設定的「你的 Facebook 資料」，然後點擊「傳送您的個人資料副本」。接著，按照系統提示完成一系列步驟，以便將所選資料安全轉移到可用的服務。

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