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【5G商機】中移動・振華工程合作 5G 智慧工地

數碼轉型 08:33 2021/04/21

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政府及業界推動建造業革新，亦是 5G 技術展示能力時機，中國移動香港及香港振華工程合作建造「智慧工地」，預計會引入多種 5G 應用。

中國移動香港董事兼行政總裁李帆風表示，香港振華工程參與過包括香港機場第三跑道填海工程、港珠澳大橋香港段相關工程等，今次中國移動香港和香港振華合作，可發揮雙方在各自領域的優勢，實現「智慧工地」方案。

建造業數碼革新　「啟德體育園」地盤引進 5G 應用見下頁

中國移動香港與香港振華簽訂合作協議啟動「智慧工地」方案。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

據悉，今次兩家公司會採用的應用包括 5G 無人機系統作高空監控、即時監測震動、位移及現場環境等關鍵指標的智能界樁、定時抓拍記錄工程進度變化，監察進度的監察系統、提供吊鈎檢視、駕駛員檢視及排繩檢視的塔式起重機檢視系統；亦會用上包括智能安全帽、智能電子鎖及同時可安排一對一或一對多的對講功能的通訊系統。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發? 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

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Photo：Duncan Rawlinson

撰文 : 彭振濠

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