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【景氣調查】憂 5 月「黃金周」現新一波疫情 　日本兩成企業下年財年凍結或減少招聘

業界頭條 18:09 2021/04/19

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持續 1 年多新冠肺炎疫情，每日全球確診個案攀升，亞洲的日本疫情進一步升溫，大阪連續 6 日增逾千宗感染個案。有外媒引述調查顯示，日本企業將受第四波疫情再受打擊做準備。

好想回公司上班？調查：8 成打工仔想每周 2 日 WFH​​​​​​見下頁】​

《路透社》委托 Nikkei Research 市場調查公司於 4 月 2 日至 4 月 13 日，進行企業調查，向 482 間日本大中型非金融企業，以匿名形式進行調查，約 240 間企業回覆。

調查報告顯示，大部分日本企業均料日本爆出新一波新冠肺炎感染，並將在 5 月「黃金周」假期前後達到高峰、削弱內需和破壞復甦希望。另外，如新一波疫情爆發政府發布新緊急狀態宣告，並要求商業限制和處罰，有 59% 企業認為企業銷售將受到損害。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題【見下頁

疫情會過去的 全球逾7成CEO： 業務前景比去年樂觀​​​​​​【見下頁】​

調查發現，約 5分之 1 的企業將在 2022 年財年凍結或減少招聘，其餘 1 成企業打算增聘，只有不到 10 分之 1 企業正考慮裁員。另外，部分公司在調查中答覆指日本與七國集團（G7） 成員接種疫苗推進緩慢，且缺乏公眾危機意識，將引發新一波新冠肺炎感染。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：Shinjuku_u dou／Luca Sartoni＠flickr、Visit Japan HK Facebook

撰文 : 鍾采餘

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