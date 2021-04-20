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【SME學堂】科技產品說明書隨時成「時代的眼淚」企業背後有何盤算？

商管策略 11:08 2021/04/20

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科技產品的演變，除了產品推出不同型號，還有包裝的變化。以往，科技產品的包裝較大、附贈的配件較多，以及宣傳方式大膽直接；但現時大部分品牌採取極簡主義，有些電話品牌甚至連充電器都捨棄，而必備的說明書則變成輕薄的「入門指南」，甚至是全變成網上版自行下載瀏覽。說明書隨時變成「古董」，究竟企業背後有何盤算？

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說明書愈來愈薄，是受智能手機影響。因為大部分的數碼產品可以連接手機，尤其是一些大眾化消費品，它們已過市場教育的階段，操作方法統一，毋須重複引導。事實上，手機不再附贈充電器也是同樣道理，但因涉及了利益和政策（如：環保、品牌、快速充電），初期的爭議自然較多。

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現時大部分品牌採取極簡主義，有些電話品牌甚至連充電器都捨棄，而必備的說明書則變成一張輕薄的「入門指南」。

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受蘋果（Apple）、德國百靈（Braun）等極簡設計先驅的影響，現代電子產品的按鍵變得愈來愈少，操作難度大幅降低，語音操控也讓分的操作簡化。此外「上手即用」成為不少產品減省說明書的目標，但他們忘記從根本上簡化操作邏輯，只凸顯產品的獨特性，如某些旋轉按鈕、顯示螢幕等設計，反而會讓操作變得複雜，不夠直觀。

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Photo：The Verge、Twitter

撰文 : 廖淑瑩

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