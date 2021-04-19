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【口罩市況】賣兩毫一個! 平過疫前價蝕大本!? 香港製造 99% 過濾口罩 勁劈價 $9/50個

業界頭條 16:45 2021/04/19

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由於香港口罩供應有過剩情況，不時也有口罩劈價發售，更有香港口罩廠需要關門等消息。深水埗小店發售的醫全民用正是一例。
       
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

深水埗電子特賣城表示，正發售香港製造的醫全民用口罩，售價僅 $9 盒，即有 50 個口罩，平均只售 $0.18 一個，平得驚人。這款口罩早在去年 5 月已推出 (規格詳情按此瀏覽)，但之後廠方的「動作」不多，廠方 Facebook 的更新只到去年 9 月，其官方網址亦無法進入，未知廠方是否仍在營業。暫時未知店方有多少存貨，售完即止，有興趣的朋友可以向店方查詢 (店址可見下圖)。

【其他內容】 年青人偶像! Viu TV Chill Club 頒獎禮落幕 姜濤戴港產 Pasion 口罩成民焦點 【附發售資料】

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【其他內容】韓國製造 Wellpick KF94 四層立體口罩創新底價 售 $88/50 個

【其他內容】【附購買連結】香港製造 Love Kid TYPE IIR 兒童口罩 特價售 $5 包

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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