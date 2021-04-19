【疫市直擊】海港城現變種病毒患者　食肆：生意影響微反擔心人多換Coupon出事

政府昨晚（18 日）發公告，針對 4 月 17 日涉及一宗「N501Y變種病毒株」的源頭不明本地個案，新冠肺炎變種病毒患者身處兩個地方納入強制檢測公告，包括海港城商場。今日（19 日）在海港城 3 號碼頭停車場，為須接受強制檢測的海港城員工及訪客增設流動採樣站。位於海港城商場食肆表示，對生意影響不大，反而商場優惠券昨日到期，人多聚集，擔心衛生問題。

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在海港城商場營業的香港一幻拉麵，分店總經理李文健（Donovan）表示：「新冠肺炎疫情持續、強制檢測實施良久，市民經已習慣故反應不太大，況且 4 月 11 日相隔 1 星期。商場也有做推廣優惠，刺激消費。反而商場上一期優惠券昨日截止，市民為趕及換領，商場人流增多，擔心有機會增加『中招』風險。」

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▲ 拉麵店使用超過 75% 消毒劑清潔餐枱，確保衛生。

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李文健又指：「對食肆來說，強制檢測影響一般，因政府規定食肆員工每兩星期檢測一次，現時已按照政府防疫指引貼上《安心出行》二維碼（QR Code）、設置消毒搓手液，並用超過 75% 消毒劑清潔餐枱確保衛生。」

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