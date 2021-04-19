  • 23°C
香港時間 : 2021419日 (週一) 18:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市直擊】海港城現變種病毒患者　食肆：生意影響微反擔心人多換Coupon出事

業界頭條 17:08 2021/04/19

分享：

政府昨晚（18 日）發公告，針對 4 月 17 日涉及一宗「N501Y變種病毒株」的源頭不明本地個案，新冠肺炎變種病毒患者身處兩個地方納入強制檢測公告，包括海港城商場。今日（19 日）在海港城 3 號碼頭停車場，為須接受強制檢測的海港城員工及訪客增設流動採樣站。位於海港城商場食肆表示，對生意影響不大，反而商場優惠券昨日到期，人多聚集，擔心衛生問題。

【疫情再爆】單日增60宗確診健身群組佔8成 健身室：抗疫無計可施等政府安排見下頁

在海港城商場營業的香港一幻拉麵，分店總經理李文健（Donovan）表示：「新冠肺炎疫情持續、強制檢測實施良久，市民經已習慣故反應不太大，況且 4 月 11 日相隔 1 星期。商場也有做推廣優惠，刺激消費。反而商場上一期優惠券昨日截止，市民為趕及換領，商場人流增多，擔心有機會增加『中招』風險。」

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題【見下頁

拉麵店使用超過 75% 消毒劑清潔餐枱，確保衛生。

今日增 60 宗確診 47 宗涉健身群組! Gym 器械夜冷行大平賣？健身中心停業轉場​​​​​​見下頁】​

李文健又指：「對食肆來說，強制檢測影響一般，因政府規定食肆員工每兩星期檢測一次，現時已按照政府防疫指引貼上《安心出行》二維碼（QR Code）、設置消毒搓手液，並用超過 75% 消毒劑清潔餐枱確保衛生。」

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【香港製造】糕品小店子承手藝為街坊　堅持不加價發揮香港特色
2021/04/16
【香港製造】糕品小店子承手藝為街坊　堅持不加價發揮香港特色
【疫市直擊】旺角商場旺丁不旺財？檔主：人流多但生意已回不了頭
今日
【疫市直擊】旺角商場旺丁不旺財？檔主：人流多但生意已回不了頭
【疫市營商】市道好轉婚展重開　珠寶商：網店泛濫參展對生意更有用
今日
【疫市營商】市道好轉婚展重開　珠寶商：網店泛濫參展對生意更有用
商業營銷 商場 疫情 海港城 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

【口罩市況】賣兩毫一個! 平過疫前價蝕大本!? 香港製造 99% 過濾口罩 勁劈價 $9/50個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣