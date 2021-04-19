【疫市營商】疫情下中小企衝擊最大　「平台經濟」成微企融資新出路

在新冠肺炎疫情下，中小企經營受嚴重打擊，融資困難也成為企業另一挑戰。國家金融與發展實驗室理事長李揚在博鰲亞洲論壇中提出，3 個為解決中小企融資困難的方法，包括：平台經濟。

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國家金融與發展實驗室理事長李揚在博鰲亞洲論壇的「中小企業的生存之道」分組論壇中指，目前會透過 3 大方法解決中小企融資困難的情況。首先，以金融科技解決微企貸款難題。此外，透過合作金融，不完全以商業為目的為微企融資。最後是供應鏈融資，頭部企業將計劃、理念、產品和服務提供給微企，以這個生產線提供融資，形成平台經濟。李揚表示，平台經濟有可能是未來主要的生產形態，預計是微企融資最根本的出路。

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不過中小企只有資金，商業模式未有跟上時代步伐也是一大問題。惠普 (HP) 全球副總裁金衛東在論壇中表示，企業在融資前要了解業務能夠有新的商業模式。如果沒有，融資得來的資金反而會變成負擔。他又指，企業能否在疫情下把握市場機會，是所有企業的生存前提。

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Photo：博鰲亞洲論壇、Pexels、Bernard Spragg