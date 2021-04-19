【SME學堂】Tesla賣酒樽・熱褲秒斷貨！創意產品成新「吸金」模式？

Tesla 最近在中國官網推出玻璃酒樽，售價為 799 元人民幣（約港幣 965 元），但上架只有短短兩日已顯示「售罄」，玻璃酒樽在二手交易平台「閒魚」更被炒至過萬元人民幣。

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這件「秒間售罄」件反映，當品牌發展成熟後，形成強大的 IP 號召力，用戶的忠誠度轉移至產品和服務以外的產品上，發展看似風馬牛不相及的「周邊業務」也可以成功。

據官網介紹，這款玻璃酒 樽 以 Tesla 龍舌蘭酒（Tequila）為靈感而設計。酒 樽 的外形酷似閃電，經人工吹製而成，酒 樽印有 金色 Tesla 標誌和 T 型商標，容量 750 毫升，並配搭拋光金屬支架，可以在多種場合使用，且具收藏價值。

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▲ 酒樽的外形酷似閃電，經人工吹製而成，酒樽印有金色 Tesla 標誌和 T 型商標。

▲ 酒樽配搭拋光金屬支架，可以在多種場合使用，且具收藏價值。

▲ 去年品牌為了嘲諷做空者和破解 Tesla 虛假股市的傳聞，馬斯克就在 Twitter 上宣布推出「做空短褲」。

▲ Supreme 會定期推出奇葩周邊，無論是餅乾、膠布、保鮮盒、滅火器、滑板還是電單車等，任何印著 Supreme Logo 的產品，都有超過 5 分鐘的成名時間，哪怕只是一塊磚頭！

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Tesla 也特別提到，這款商品不含酒或其他液體，它其實只是一個空酒樽。這已不是 Tesla 首次推出周邊商品，去年品牌為了嘲諷 短倉 和破解 Tesla 虛假股市的傳聞，馬斯克就在 Twitter 上宣布推出「 短倉熱 褲」。這款短褲還有個寓意深長的名字 S3XY，代表品牌 4 款車型 Model S、Model 3、Model X 和 Model Y，產品上架後很快被搶購一空。

品牌要吸引消費者的注意力，需要了解消費者的喜好，並且打破他們對品牌原有的看法，形成長效的傳播手段，周邊產品可善用這種方式不斷提升品牌在大眾間的存在感和互動感。

舉例 ，Supreme 會定期推出奇葩周邊，無論是餅乾、膠布、保鮮盒、滅火器、滑板還是電單車等，任何印著 Supreme 標誌的產品，都有超過 5 分鐘的成名時間，哪怕只是一塊磚頭！ 可見品牌的影響力是極大，在粉絲心中「萬物皆可 Supreme」。

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Photo： Tesla、Supreme