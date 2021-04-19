外賣塑膠盒、膠袋及口罩棄置，甚至即食杯麵等一日垃圾成千上萬，塑膠製品加劇全球暖化，進一步影響環境污染。日本有食品公司與製藥公司共同開發「杯麵剩湯硬化粉」，將杯麵剩湯連同杯麵容器變固體垃圾，將垃圾一同經分類棄置提倡環保。

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即食杯麵已是家中必備「糧草」，但衍生餘湯食物殘餘物處理問題。日本日清食品公司對準處理杯麵餘湯「痛點」創造環保商機，最近聯同小林製藥開發「杯麵剩湯硬化粉」，先將粉末加到杯麵餘湯混合，將湯變硬再變成固體垃圾，令一般杯麵經食用後焚化變為可燃垃圾，現時除杯麵容器連餘湯也一併燃燒。

當中日清食品公司推出電視廣告，借用夏季易出汗及喉嚨痛等場景，配合小林製藥旗下產品，介紹如何使用「杯麵剩湯硬化粉」新產品。

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一般視為「快餐」即食杯麵，煮食過程簡單又方便，且適合任何場合食用，但往住在露營或戶外活動時食用杯麵，為處理餘湯殘餘物順勢當場倒掉，根據《日經新聞網》日清食品公司為解決環境污染問題，在露營地方進行促銷活動。

日清食品之前針對資源和氣候變化等問題，制定「 Earth Food Challenge 2030」 長期環境戰略，實現可持續發展的社會，並提高企業價值。早在 2020 年 3 月已採用焚化產生能量「垃圾發電」，達到可再生能源資源，現時東京總部的 50％ 的電力轉換為可再生能源的廢電。

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2019 年 12 月起「生物質能生態杯」杯麵容器，轉換為具有碳中和特性的「生物質 ECO 杯」（バイオマスECOカップ），將每杯杯麵塑料減少約 50％，並在整個生命周期內減少二氧化碳排放量，預計於 2021 年底完成全面切換計劃。

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