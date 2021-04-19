  • 22°C
香港時間 : 2021419日 (週一) 21:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【環保商機】變固體垃圾倡環保　日清食品・小林製藥開發「杯麵剩湯硬化粉」

商管策略 15:01 2021/04/19

分享：

外賣塑膠盒、膠袋及口罩棄置，甚至即食杯麵等一日垃圾成千上萬，塑膠製品加劇全球暖化，進一步影響環境污染。日本有食品公司與製藥公司共同開發「杯麵剩湯硬化粉」，將杯麵剩湯連同杯麵容器變固體垃圾，將垃圾一同經分類棄置提倡環保。

【環保商機】美國Starbucks試行「借杯計劃」門市借杯上門回收方便顧客​​​​​​【​見下頁

即食杯麵已是家中必備「糧草」，但衍生餘湯食物殘餘物處理問題。日本日清食品公司對準處理杯麵餘湯「痛點」創造環保商機，最近聯同小林製藥開發「杯麵剩湯硬化粉」，先將粉末加到杯麵餘湯混合，將湯變硬再變成固體垃圾，令一般杯麵經食用後焚化變為可燃垃圾，現時除杯麵容器連餘湯也一併燃燒。

當中日清食品公司推出電視廣告，借用夏季易出汗及喉嚨痛等場景，配合小林製藥旗下產品，介紹如何使用「杯麵剩湯硬化粉」新產品。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

    • 點擊圖片放大
    +2

童年回憶消失？玻璃樽可口可樂第二季停產 推新包裝搶環保商機​​​​​​見下頁】​

一般視為「快餐」即食杯麵，煮食過程簡單又方便，且適合任何場合食用，但往住在露營或戶外活動時食用杯麵，為處理餘湯殘餘物順勢當場倒掉，根據《日經新聞網》日清食品公司為解決環境污染問題，在露營地方進行促銷活動。

日清食品之前針對資源和氣候變化等問題，制定「 Earth Food Challenge 2030」 長期環境戰略，實現可持續發展的社會，並提高企業價值。早在 2020 年 3 月已採用焚化產生能量「垃圾發電」，達到可再生能源資源，現時東京總部的 50％ 的電力轉換為可再生能源的廢電。

服務興盛變生態災難？ 回收餐盒・無人機助外賣平台更環保​​​​​​【見下頁】​

2019 年 12 月起「生物質能生態杯」杯麵容器，轉換為具有碳中和特性的「生物質 ECO 杯」（バイオマスECOカップ），將每杯杯麵塑料減少約 50％，並在整個生命周期內減少二氧化碳排放量，預計於 2021 年底完成全面切換計劃。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：store.nissin.com/jp、nissin.com/jp

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【香港製造】糕品小店子承手藝為街坊　堅持不加價發揮香港特色
2021/04/16
【香港製造】糕品小店子承手藝為街坊　堅持不加價發揮香港特色
【疫市直擊】旺角商場旺丁不旺財？檔主：人流多但生意已回不了頭
今日
【疫市直擊】旺角商場旺丁不旺財？檔主：人流多但生意已回不了頭
【疫市營商】市道好轉婚展重開　珠寶商：網店泛濫參展對生意更有用
今日
【疫市營商】市道好轉婚展重開　珠寶商：網店泛濫參展對生意更有用
商業營銷 企業社會責任 可持續發展 污染 氣候暖化 日清食品 食品 日本

上一篇文章

【疫市營商】疫情下中小企衝擊最大　「平台經濟」成微企融資新出路

下一篇文章

【疫市營商】市道好轉婚展重開　珠寶商：網店泛濫參展對生意更有用
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣