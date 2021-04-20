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【共渡時艱】美企 CEO 自願減薪免炒人 捱過疫情收入增 3 倍兼有人工加

商管策略 12:01 2021/04/20

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美國一間信用卡處理公司的 CEO 在 6 年前自願減薪，讓全體員工可每年享有至少 7 萬美元 (約54萬港元) 的「基本工資」。當時此舉被外媒炮轟，甚至指員工等着去領救濟物資。但 6 年過去，員工的情況似乎未如外媒所料「執笠」，且公司的營收增加 3 倍。

有錢使得鬼推磨？馬斯克「唔收人工」反令Tesla市值大增12倍見下頁

信用卡處理公司 Gravity Payments 執行長（CEO）Dan Price ，早前在 Twitter 上報告近況，指 6 年前將「基本工資」提升至 7 萬美元後，公司營收增加 3 倍、職員總數增加、客戶大增幾倍，並列出許多員工的職場、生活與財務成就。同時，公司將營業據點擴張到愛達荷州首府博伊西（Boise）。雖然當地物價比西雅圖低，但員工的基本工資同樣逐步增至 7 萬美元。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

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比彈性工時更吸引！美初創逢星期一休假利潤大增121％見下頁

目前，Gravity Payments 員工總數由 130 人增至約 200 人，最高與最低薪金的差距則從原來的 33 倍降至 4 倍。Dan Price 也承認新冠疫情剛爆發時，公司營收一夜之間大減 55%，但員工們沒有放棄，寧願以自願減薪代替解僱員工。隨着公司捱過疫情，員工的薪金不只回復正常，甚至有員工現在還能加薪。

結婚4次離婚3次請32日紅假？人事顧問：貪便宜影響個人CV又何必見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：PBS SoCal、DanPriceSeattle@Twitter

撰文 : 廖淑瑩

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