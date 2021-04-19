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【SME學堂】人多一定好辦事？「兩個Pizza」原則成亞馬遜賺錢秘密

商管策略 16:10 2021/04/19

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人多一定好辨事？不過隨著團隊人數增加，溝通和交流成本就像「滾雪球」一樣，反而會降低個人和團隊的生產力。電子商貿巨頭亞馬遜（Amazon.com）以「兩個Pizza」（Two Pizza Rule）方法，規定會議及團隊的人數，都不該超過兩個薄餅能餵飽的人數，成為品牌賺錢的秘密。

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「兩個薄餅」原則由 Amazon.com 創辦人貝索斯（Jeff Bezos）提出。他認為，無論是會議、還是工作團隊的組成，都不該超過兩個薄餅能餵飽的人數。這不是為了減省餐飲開支，而是貝索斯為了提高效率的敏捷式管理。

貝索斯帶領企業取得成功，與他高度講究效率有關，其中最明顯的例子，就是他儘量縮減不必要的會議，並對與會人數也力求精簡。在一次的會議中，有經理建議，員工之間需要改善溝通，貝索斯卻認為加強溝通是個糟糕的主意。

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貝索斯認為，一個較小的團隊，花在管理和讓員工隨時進入工作的時間會更少，而花在需要做的事情上的時間就更多。因此「兩個薄餅」的組織方式，為亞馬遜每年開發新產品、拓展新業務，維持「電貿王國」的稱號。

至於音樂串流平台 Spotify 也是採用「兩個薄餅」模式，令團隊可以快速解決問題。公司有超過 30 個類似專案小組的「分隊」（squad）。每個分隊像一間小型獨立運作的初創企業，員工因應工作而聚在一起，如建立 Android 用戶清單、改善音樂清單、負責專輯版面等。分隊的好處在於敏捷，當 app 後端有問題時，負責該部分的分隊可即時處理，而且因為獨立自主運作，就能免去需先向上通報，或必須和不同單位溝通。

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音樂串流平台 Spotify 也是採用「兩個薄餅」模式，令團隊可以快速解決問題。

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Photo：Dreamstime、Spotify、samat kjam

撰文 : 廖淑瑩

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