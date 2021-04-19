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【年青人偶像】 Viu TV Chill Club 頒獎禮落幕 姜濤戴港產 Pasion 口罩成民焦點 【附發售資料】

行內熱話 01:14 2021/04/19

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音樂界盛事 Viu TV Chill Club 頒獎禮刪剛落幕，除各獲獎「年青人」歌手是大會焦點外，他們所戴口罩亦成另類焦點所在。
       
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

當中姜濤、Jer 所戴的口罩，立即惹來網民「起底」。不少心水清的網民，立即見到口罩上印有 Pasion Logo，惹來不少人對此品牌有興趣。事實上，Pasion 是香港製造的口罩，亦是首批香港自己生產的口罩廠商。

Pasion 的基本單色口罩，包括有:黑色和灰色等等，一個 50 個獨立包裝售 $108，為 PFE & BFE ≥ 98%/Level 1 規格。Pasion 特別色口罩，則有:霧粉玫瑰、金盞花粉橙、牛油果粉綠、霧粉藍和霧粉紫，售價為 $30/10 個，獨立包裝。

【其他內容】韓國製造 Wellpick KF94 四層立體口罩創新底價 售 $88/50 個

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【其他內容】【附購買詳情】K Kwong 推介! 採用德國熔噴布+香港製造 Level 3 口罩售 $35/50個 

【其他內容】【附購買連結】香港製造 Love Kid TYPE IIR 兒童口罩 特價售 $5 包

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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